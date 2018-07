Caminhão com 4 t de maconha tomba em rodovia de SP Um caminhão carregado com maconha tombou hoje no quilômetro 513 da Rodovia Régis Bittencourt no município paulista de Cajati, no Vale do Ribeira. Com o acidente, os tabletes da droga, que estavam sob biscoitos fabricados no Paraná, espalharam-se pela pista do sentido capital paulista. A polícia estima que a droga que estava sendo transportada supere quatro toneladas. Também foram encontradas seis pistolas, uma submetralhadora e várias caixas com munição. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo desceu e fugiu em outro caminhão. Apesar da estimativa, os policiais da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Jacupiranga não terminaram de pesar os 3.780 tabletes recolhidos. Um guincheiro acabou preso por pegar parte da droga após o acidente, informou um policial da Dise. Ontem, uma carga de sete toneladas de maconha ficou espalhada pela BR-277, na Serra da Esperança, no Paraná, após um acidente com o caminhão que levava a droga. O motorista de 25 anos morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), essa foi a maior apreensão de droga no Paraná neste ano.