Caminhão com ácido tomba e interdita Rodoanel

Um caminhão com ácido clorídrico tombou e derrubou toda a carga sobre o Rodoanel, por volta das 17h desta sexta-feira, 19.

As duas pistas (interna e externa) ficaram totalmente interditadas do km 26 ao 15, no sentido Régis Bittencourt. Segundo a CCR, administradora do Rodoanel, Às 22h30, havia lentidão do km 17 ao 26, no sentido Régis.

A CCR informou que o pneu do caminhão estourou, o veículo rodou na pista e toda a carga transbordou, na pista externa, onde o caminhão transitava, e na pista interna. A pista externa leva à Grande São Paulo e rodovias, enquanto a pista interna segue até a capital paulista.

Ainda não há previsão de liberação total das pistas, mas a CCR informou que o caminhão já está sendo destombamento e a limpeza da pista começou a ser realizadas às 21h.

