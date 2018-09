Caminhão com álcool tomba e pega fogo na Bahia

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão fazia a Curva do Cassimiro, como é conhecida, quando tombou. O produto que transportava se espalhou pelo acostamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e conseguiu controlar as chamas por volta das 13 horas. O motorista do caminhão foi enviado para um hospital de Salvador com graves ferimentos. A PRF já liberou meia pista, e permanece no local para o desbloqueio total da via.