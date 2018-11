Caminhão com fogos de artifício explode em SC Um caminhão carregado com fogos de artifício explodiu nesta sexta-feira em Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina. O motorista da caminhão morreu na hora e duas pessoas ficaram gravemente feridas. Pelo menos duas toneladas do produto estavam no caminhão, e seriam usados na festa de réveillon da cidade. O acidente aconteceu na avenida Beira Mar, e atingiu outro veículo que estava atrás.