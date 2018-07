Caminhão com guindaste tomba em obra do Metrô Um caminhão com um guindaste tombou nas obras de extensão da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, na zona sul da capital paulista, por volta das 18h50 desta sexta-feira, 14. Ninguém se feriu, segundo a empresa, que também informou que não haverá prejuízo à construção.