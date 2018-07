Caminhão de combustível capota na zona norte de SP Um caminhão transportando combustível capotou, às 13h06, na Avenida Santa Inês, no bairro do Mandaqui, zona norte da cidade de São Paulo, na altura do número 4.000. Após o acidente, o veículo se incendiou, mas o fogo já foi controlado por viaturas do Corpo de Bombeiros. Treze unidades foram enviadas para o local. De acordo com a assessoria dos bombeiros, apenas o motorista do caminhão sofreu queimaduras leves.