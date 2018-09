Caminhão deixa 2 integrantes de romaria feridos em SP

Um homem de 39 anos, uma jovem de 17 e outra criança de 12 anos tiveram escoriações e foram atendidas no local. Uma égua também se feriu no acidente.

A romaria com 150 crianças seguia pela Estrada de Araçariguama, no bairro Guaçu, quando o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e avançado sobre os participantes. Houve pânico entre os participantes. Uma das charretes foi arrastada e atingiu um carro.

O caminhão atingiu a égua em que estava o garoto de 12 anos. Ele foi parar sob o caminhão e quase foi apanhado pela roda. O motorista do caminhão abandonou o local com o veículo, sem socorrer as vítimas. A Polícia Civil já identificou o causador do acidente. Ele deve ser ouvido esta semana. A Romaria das Crianças, de São Roque a Pirapora do Bom Jesus, é realizada há 39 anos.