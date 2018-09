Caminhão derrama carga tóxica na BR-376, no Paraná

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e técnicos do Instituto Ambiental do Paraná foram ao local. Segundo a Defesa Civil, o caminhão transportava 16 mil litros de ácido fosfórico e aproximadamente dois mil foram derramados na pista. O vazamento já foi contido e a empresa responsável pela carga está no local para retirá-la da pista.

A rodovia está totalmente interditada no sentido Santana Catarina, mas foi feito um desvio utilizando uma faixa do sentido contrário. A PRF informou que há dez quilômetros de lentidão na via. Já no sentido Mato Grosso do Sul não há registro de lentidão. A PRF não fez uma previsão de liberação da pista.