Caminhão derruba árvore e bloqueia rua na Barra Funda

Após esbarrar numa primeira árvore, o veículo de carga bateu numa segunda, que foi arrancada e atingiu, com a copa, um veículo de passeio estacionado do outro lado da via. O carro estava vazio; não houve feridos. Após causar o acidente, o caminhoneiro não permaneceu no local.

A fiação da Eletropaulo também foi danificada com a queda da árvore. Uma equipe dos bombeiros esperava, até as 5h15 desta manhã, pela chagada da Eletropaulo para que a energia na região seja desligada e, assim, a árvore possa ser cortada e retirada da rua.