Caminhão destrói parede e fica pendurado em prédio em NY

A secretaria de limpeza urbana de Nova York está investigando como um caminhão foi parar do lado de fora do segundo andar de uma oficina mecânica no bairro do Queens na quarta-feira.

O caminhão, usado para espalhar sal sobre estradas em dias de neve, demoliu uma parede e ficou pendurado por horas.

Os bombeiros usaram um guindaste para resgatar o motorista Robert Legall, que estava dentro do veículo. O mecânico, que trabalha há 10 anos na garagem da secretaria, foi hospitalizado e seu estado de saúde é estável.

O caminhão, que estava em manutenção de rotina, foi removido no mesmo dia.

