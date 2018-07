O acidente aconteceu no km 187, sentido Rio, e deixou o motorista levemente ferido, que foi encaminhado ao Hospital de Santa Isabel. A rodovia ficou fechada até por volta das 9 horas, provocando lentidão na região. Às 10 horas o tráfego já fluía normalmente. Na mesma pista, um caminhão também tombou no acostamento na altura do km 186, sem deixar feridos.