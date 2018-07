Caminhão entala em viaduto e causa lentidão em SP Um caminhão ficou entalado em um viaduto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na altura do número 2.557 da Avenida do Estado, na zona central de São Paulo, e provocava um grande congestionamento no início desta tarde no sentido Santana da via. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão, que transportava empilhadeiras, ficou preso à passagem da linha férrea por volta do meio-dia, espalhando a carga na pista.