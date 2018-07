Caminhão explode durante abastecimento fere seis Um caminhão-tanque pegou fogo e explodiu enquanto era carregado na plataforma de combustíveis da Ipiranga em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta quarta-feira. As brigadas da empresa e o corpo de bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que se espalhasse pelas instalações do prédio e chegasse a outros caminhões que esperavam na fila. Três motoristas, dois funcionários da empresa e um motociclista que passava pelo local sofreram queimaduras e traumatismos. Dois deles permaneciam internados no início da noite. Cerca de 1,5 mil transportadores de combustíveis buscam cargas no local a cada dia. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente e apontar eventuais responsabilidades.