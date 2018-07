As vítimas estavam dentro do veículo e transportavam cerca de 11 toneladas de argamassa. A casa estava vazia no momento do acidente, por volta das 7 horas. Segundo a Polícia Militar, o imóvel ficou completamente destruído.

O caminhão foi retirado do local e passará por perícia. Não há informação sobre o que teria causado o acidente.