Caminhão invade casa, fere 2 e mata criança em MG

Duas pessoas ficaram feridas gravemente e uma criança morreu após serem atingidas por um caminhão desgovernado, que invadiu uma casa nesta terça-feira, 13, em Sabará, Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava estacionado na parte alta da rua e ficou sem freio, descendo via abaixo. O motorista do caminhão estava fazendo a limpeza da caçamba quando o caminhão começou a se movimentar, parando somente após colidir com um muro de uma residência. Com o impacto, o motorista foi arremessado para o chão. O caminhão invadiu o quintal da casa, matando uma criança de 8 anos e atingindo também a mãe do garoto. J.J.J. morreu no local e sua mãe e o motorista foram encaminhados com ferimentos graves para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte.