Caminhão pega fogo e congestiona Marginal do Pinheiros Um caminhão pegou fogo no fim da manhã desta segunda-feira, 7, na Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e congestionou a via. O veículo ocupava duas faixas da via, no sentido Interlagos, 300 metros antes da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo. Acionado, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para o local. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Até o início da tarde, os bombeiros não dispunham de informações sobre possíveis vítimas, a causa do incidente e se o fogo já havia sido controlado. A interdição de duas faixas no trecho colaborava para a formação de 5,2 km de congestionamento na marginal, no sentido Interlagos, de antes da Ponte do Morumbi até a Ponte Cidade Universitária. Ao todo, a cidade tinha 39 km de lentidão.