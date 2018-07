Caminhão pega fogo e fecha pista da Anhangüera em Limeira Um caminhão-baú carregado com combustível para automóveis pegou fogo na altura do km 150 da Rodovia Anhangüera, sentido interior, na região de Limeira (SP). O incidente foi registrado por volta das 2h23 da madrugada desta terça-feira. Segundo a Autoban, concessionária responsável pelo trecho, o caminhão estava próximo ao retorno para a capital. A via sentido interior está totalmente interditada e o motorista deve realizar o desvio pela marginal paralela à rodovia. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas, nem a causa do incêndio. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local.