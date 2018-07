Caminhão pega fogo e interdita Marginal do Tietê Um caminhão pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 09, e bloqueou o sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), o incêndio começou às 03h20 na pista expressa da via, próximo à Ponte da Casa Verde.