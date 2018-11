Caminhão pega fogo e interdita rodovia em Sorocaba

O veículo tinha sido abastecido em Americana, na região de Campinas, e seria descarregado em Sorocaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista pode ter dormido ao volante. Ele ficou ferido no rosto e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional. A previsão é de que tenha alta ainda hoje.

As duas pistas da via foram interditadas, pois havia risco de explosão. A rodovia só foi liberada ao tráfego cinco horas depois, quando o fogo consumiu todo o combustível. O trânsito foi desviado para outras estradas da região. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) fizeram vistoria para avaliar os impactos ambientais. O laudo fica pronto em uma semana.