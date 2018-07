Caminhão pega fogo e interdita Via Anchieta, em SP Um caminhão pegou fogo por volta das 14 horas de hoje no km 43 da Via Anchieta, no ABC paulista, sentido capital. A pista estava totalmente interditada para rescaldo. O fogo começou nos pneus de uma carreta que transportava carga de nitrato de amônia, um produto químico inflamável, o que motivou o isolamento da área. O acidente não deixou feridos. Equipes da concessionária Ecovias, empresa responsável pelo trecho, e do Corpo de Bombeiros já combateram as chamas. O incêndio não atingiu a carga.