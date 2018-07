Caminhão pega fogo e pista da Anchieta é bloqueada

Devido ao incidente, a Anchieta está bloqueada no km 40, sentido litoral, e no km 55, sentido São Paulo, para inversão de sentido da pista norte, que estava operando no sentido capital. O veículo não estava carregado e as causas do incêndio serão investigadas.

Pela Anchieta sentido litoral, há lentidão do km 14 ao km 16, pela pista lateral, devido excesso de veículos no acesso à Avenida Lions, em São Bernardo do Campo. No sentido São Paulo, a lentidão pela Anchieta é do km 20 ao km 18. A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos no acesso ao trevo de Cubatão. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 3x3. A descida e a subida são feitas apenas pela Rodovia dos Imigrantes.