Caminhão pega fogo em rodovia perto de Petrópolis-RJ Um caminhão carregado com gasolina pegou fogo no início da noite de hoje na Rodovia Washington Luís, na pista de subida da Serra de Petrópolis (RJ). O Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) dos Bombeiros ainda estava no local por volta das 19h30 atendendo à ocorrência, mas não havia informações sobre feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho entre o km 102 e 89 da BR-040 estava operando no esquema pare e siga, e havia tráfego intenso nos dois sentidos.