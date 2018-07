Caminhão pesado destrói ponte na Índia

Uma ponte no Estado de Himachal Pradesh, na Índia, não suportou o peso de um caminhão que transportava uma turbina hidrelétrica e cedeu no sábado, lançando o equipamento no rio Beas. A ponte é um importante elo de ligação para o templo sikh de Manikaran e suportava 15 toneladas. Só a turbina transportada pelo caminhão que provocou o acidente pesava mais de 40 toneladas, mas o motorista ignorou a placa que informava o limite de peso. A turbina estava a caminho da hidrelétrica Alian Duhanagan, que foi responsabilizada pelo acidente. Dezenas de pessoas agora têm que buscar vias alternativas. A inutilização da ponte deve afetar gravemente o turismo à região, e o abastecimento dos povoados mais próximos dela. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.