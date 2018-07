Caminhão que bateu em poste causou apagão no DF A origem do apagão registrado no início da tarde desta quinta-feira, 28, em vários pontos do Distrito Federal foi um curto-circuito ocorrido depois que um caminhão bateu em um poste, às 14h40. Isso acabou rompendo duas vias de distribuição de energia elétrica. O acidente aconteceu em uma via entre o autódromo de Brasília e o Colégio Militar, na Asa Norte, ponto localizado a cerca de seis quilômetros do Palácio do Planalto.