Caminhão quebra e congestiona Marginal do Tietê em SP Um caminhão quebrado congestionou a Marginal do Rio Tietê na tarde de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo parou na pista expressa da via, na altura da Ponte Jânio Quadros, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, e provocou a interdição de uma faixa por pouco mais de 30 minutos. O bloqueio prejudicou o tráfego e, apesar da desinterdição do trecho, por volta das 15h30 deste sábado, a fila de engarrafamento atingia 10 quilômetros e ia até a Ponte Freguesia do Ó. O congestionamento na região representava metade do total de lentidão registrada pela CET no horário. A Marginal do Tietê acumulava ainda o segundo pior ponto de lentidão, com 2,1 quilômetros, na pista local, sentido Ayrton Senna, da Ponte Vila Guilherme até 500 metros depois do Parque do Anhembi. A Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, e a Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, apresentavam, cada uma, mais de um quilômetro de morosidade.