Caminhão quebra na via Anchieta e deixa lento tráfego Os motoristas que trafegam pelas rodovias de São Paulo encontravam um ponto de lentidão na via Anchieta, sentido litoral paulista, por volta das 12 horas de hoje, entre os quilômetros 46 e 48, devido a uma carreta que quebrou sobre a faixa da direita da pista. Segundo a concessionária Ecovias, o veículo já foi retirado e o tráfego começava a fluir melhor na região. A descida para a Baixada Santista está sendo feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Cerca de 5,3 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral entre as 11 e 12 horas de hoje, segundo a Ecovias. Desde a meia-noite de ontem, quando teve início a contagem para o feriado prolongado do Dia do Trabalho, 78,661 mil veículos desceram a serra. A estimativa da Ecovias é que entre 220 mil e 350 mil veículos sigam em direção ao litoral neste feriado.