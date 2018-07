Caminhão sem controle atinge casa em Piedade Um caminhão basculante desgovernado desceu uma ladeira de 100 metros e só parou depois de atingir uma casa e tombar, hoje, em Piedade, no interior de SP. Os moradores da residência nada sofreram, além do susto. O muro e o jardim ficaram destruídos. Uma mulher que acompanhava o motorista do veículo sofreu fratura no braço. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade e foi liberada depois de receber atendimento.