Caminhão sem freios provocou acidente na Anchieta Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu no engavetamento envolvendo oito veículos, no sentido litoral da Rodovia Anchieta, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, na manhã de hoje. A concessionária Ecovias informou que as condições climáticas eram normais no momento do acidente e aparentemente a ocorrência foi provocada por um caminhão que perdeu o freio.