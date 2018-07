Caminhão-tanque explode após cair de viaduto, no Rio Um caminhão-tanque carregado com cerca de 45 mil litros de combustível explodiu após cair numa ribanceira na pista sentido Rio da Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura da serra de Petrópolis, por volta das 4h50 desta quinta-feira (09). A estrada liga o Rio a Juiz de Fora (MG). De acordo com a Concer, concessionária que administra a rodovia, o veículo saiu da pista no Viaduto Harold Poland, pouco antes do Túnel do Ouriço (Km 85), e despencou de uma altura de cerca de 50 metros. Com a queda, houve uma forte explosão. As chamas destruíram parte da vegetação de Mata Atlântica no local.