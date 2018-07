Caminhão-tanque explode e interdita BR-116, no Ceará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o combustível do caminhão-tanque vazou, causando várias explosões. O motorista de um ônibus que seguia na via tentou desviar do trecho do local do acidente, mas perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.

A via estava totalmente interditada por volta do meio-dia. A PRF ainda não tem informações sobre feridos. Equipes estão no local para socorrer possíveis vítimas e normalizar o trânsito no local.