Caminhão-tanque explode e provoca uma morte no RJ

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde do Rio, as vítimas foram levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Um dos socorridos chegou morto ao hospital e o outro foi submetido a uma cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caminhão estava dentro de uma empresa na Rua Projetada B no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros informou que as causas do acidente serão investigadas.