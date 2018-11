Caminhão tomba e bloqueia acesso à av. Eiras Garcia Um caminhão do tipo caçamba tombou, por volta da 1h15 de hoje na avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, no sentido Jardim Educandário, próximo à esquina com a pista sentido capital da rodovia Raposo Tavares. O acesso à Eiras Garcia está bloqueado, impedindo o motorista a acessar bairros como Jardim Educandário, João XXIII, o cemitério Israelita.