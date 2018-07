Caminhão tomba e bloqueia acesso à Dutra sentido RJ O trecho final do pontilhão que dá acesso à pista expressa sentido São Paulo-Rio da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 231, na região do Parque Novo Mundo, zona norte da capital paulista, está parcialmente interditado, desde as 4h15 desta manhã, em razão do tombamento de um caminhão que transportava areia. Uma retroescavadeira foi solicitada pela concessionária NovaDutra para agilizar a retirada da areia que caiu na pista e assim permitir a liberação da via. No local, alguns carros conseguiam passar minutos depois do acidente, mas a orientação aos motoristas que seguem na marginal Tietê sentido Lapa-Penha é que acessem a rodovia pela faixa 4 da marginal, saindo na pista local da Dutra.