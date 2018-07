Caminhão tomba e bloqueia acessos a viaduto em SP O acesso da Avenida do Estado ao Viaduto Grande São Paulo e o acesso da pista sentido Mooca da Avenida das Juntas Provisórias ao mesmo viaduto, que faz a ligação dos bairros do Ipiranga e Mooca, região sudeste da capital paulista, à região da Vila Prudente e do Grande ABC, estavam interditados até as 5h20 desta quarta-feira. Por volta das 2h45, um caminhão, que seguia pelas Juntas Provisórias transportando um cilindro contendo dióxido de carbono (gás carbônico) da empresa White Martins, tombou no final da curva à direita antes de iniciar a subida do viaduto, ficando atravessado na Avenida do Estado. O motorista, que foi encaminhado com ferimentos leves por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro Ipiranga, apenas disse que perdeu o controle do caminhão. Não há preocupação em relação à segurança dos moradores da região nem ao meio ambiente pois o gás não é tóxico nem inflamável. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a empresa responsável pelo transporte do produto se comprometeu a enviar para o local um guindaste, para erguer o caminhão, e outro veículo, para que seja realizado transbordo da carga. A CET pretende liberar uma das faixas de rolamento do acesso da pista sentido Mooca da Avenida das Juntas Provisórias para o Viaduto Grande São Paulo, mas o acesso da Avenida do Estado para o viaduto ficará totalmente bloqueado até que o caminhão seja retirado do local. D e s v i o - O motorista que estiver na Avenida do Estado no sentido Ipiranga e quiser acessar o Viaduto Grande São Paulo deve seguir reto pela Avenida das Juntas Provisórias no sentido Ipiranga, entrar à direita na Rua Dom Lucas Obes; à esquerda na Rua 1822; à direita na Rua Lord Cockrane; à esquerda na pista sentido Mooca da Avenida das Juntas Provisórias, finalmente saindo no acesso, aquele mesmo que estará parcialmente bloqueado pela CET, ao Viaduto Grande São Paulo.