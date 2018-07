Caminhão tomba e bloqueia parcialmente Régis, em SP

Uma carreta transportando um contêiner tombou hoje na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, em São Paulo, complicando o trânsito. O veículo tombou no canteiro central da via, na altura do km 369, e não deixou feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito, que estava sendo alternado entre as pistas dos dois sentidos, ficou mais complicado após o guincho que estava tentando remover a carreta quebrar, por conta do peso do contêiner, segundo a PRF. No local, havia cerca de quatro quilômetros de congestionamentos nos dois sentidos da via, de acordo com a PRF.