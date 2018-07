Caminhão tomba e bloqueia parte da Régis Bittencourt O tombamento de um caminhão que transportava engradados de cerveja causa a interdição, desde a 0h30 desta sexta-feira, da faixa da esquerda da pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt na altura do km 545, em Barra do Turvo (SP), região do Vale do Ribeira, próximo da divisa com o Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), estão livres para o tráfego a faixa da direita e o acostamento. Como no local, que possui pouca iluminação, a incidência de acidentes é grande, a limpeza da pista só deve ser feita após as 6h30, e a liberação total da pista somente deve ser às 9h30. O tráfego de veículos deve ficar complicado após as 7h, mas apenas pela aproximação, pois, segundo a PRF, a pista sentido SP-PR é a que mais recebe veículos durante o dia naquele trecho. O motorista do caminhão, que segue internado fora de perigo, foi encaminhado ao hospital da cidade de Cajati.