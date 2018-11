Caminhão tomba e bloqueia pista da Marginal do Tietê Um caminhão frigorífico tombou e bloqueou totalmente a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte do Piqueri, na tarde de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 16 horas e não deixou feridos.