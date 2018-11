Caminhão tomba e bloqueia pista Sul da Anchieta A pista sul da rodovia Anchieta, normalmente utilizada para a descida, está bloqueada desde as 3h30 no km 50, em Cubatão, em razão do tombamento de um caminhão carregado com ovos. A liberação da pista, para a qual não há previsão, só deve ocorrer depois do transbordo da carga intacta e limpeza da via.