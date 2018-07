Caminhão tomba e bloqueia rodovia Presidente Dutra A pista lateral da rodovia Presidente Dutra, sentido RJ-SP, na altura do quilômetro 215, em Guarulhos (SP), está totalmente bloqueada desde às 23h desta quinta-feira. No local, houve um acidente envolvendo dois caminhões, um deles carregado com rolos de arame de cerca de 400 quilos cada. O caminhão sem carga, que bateu contra o outro veículo, acabou caindo em uma ribanceira ao lado da pista. O motorista sofreu ferimentos leves. Segundo a concessionária NovaDutra, como há um desvio para a pista expressa na altura do quilômetro 211, o congestionamento no local não passa de 2 mil metros. Já a Policia Rodoviária Federal afirma que a fila de carros chega a 6 quilômetros. Na há previsão de liberação da pista. Um guincho foi acionado fazer a retirada dos rolos de arame da pista.