Caminhão tomba e causa lentidão na Marginal Pinheiros O tombamento de um caminhão na via expressa da Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos para a Rodovias Castello Branco, na capital paulista, provoca um congestionamento de cerca de dois quilômetros até cerca de 300 metros do acesso à estrada. As informações são da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e do Corpo de Bombeiros.