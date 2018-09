Caminhão tomba e complica tráfego na Marginal do Tietê

O trânsito ficou complicado na manhã desta sexta-feira, 9, na pista expressa da marginal do Tietê, para quem segue sentido rodovia Ayrton Senna. O congestionamento chegou a 18 quilômetros por volta das 12h30 desta sexta-feira, 9, após o bloqueio no acesso à rodovia Presidente Dutra, causado por um caminhão tombado na pista expressa. Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O caminhão, carregado com madeira, tombou na altura do acesso da marginal para a rodovia, por volta das 10h15, deixando uma pessoa ferida. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na pista expressa, onde aconteceu o acidente, a lentidão chegava até a rodovia Castelo Branco. Na pista local, o tráfego também estava carregado, mas por conta do excesso de veículos. O engarrafamento estava entre o trecho das pontes do Piqueri e Castelo Branco, com quase seis quilômetros de trânsito parado. Além desse acidente, outros dois, envolvendo motos, complicaram ainda mais o trânsito lento na região. Ainda de acordo com a CET, foram registrados 58 quilômetros de congestionamento às 12h45, em toda a cidade, principalmente na zona oeste, que concentrava 23 quilômetros de tráfego parado.