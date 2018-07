Caminhão tomba e complica trânsito na Castello Branco O tombamento de um caminhão no quilômetro 38 da Rodovia Castello Branco, em Itapevi, sentido São Paulo, deixa o trânsito lento na região. O acidente, sem vítimas, aconteceu às 3h57 de sábado (12), próximo ao posto de pesagem de caminhões. Às 10 horas, começou a retirada do veículo da pista. As informações são da concessionária Viaoeste.