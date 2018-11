Caminhão tomba e fecha pista da Salim Farah Maluf A pista sentido Vila Prudente da Avenida Salim Farah Maluf foi completamente interditada na região do Belenzinho, zona leste da capital, em razão do tombamento de uma caminhão que transportava sucata. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou todas as faixas para tentar puxar o veículo com o uso de guinchos, mas os cabos de aço não suportavam o peso do caminhão.Por causa do bloqueio, o motorista que chegava à capital pela pista lateral da Rodovia Presidente Dutra encontrava 4 quilômetros de congestionamento no acesso à Salim Farah Maluf, que é feito pela Ponte Tatuapé. Quem seguia pela pista local da marginal Tietê no sentido Penha-Lapa e queria acessar a região do Tatuapé, passando por baixo da ponte, também sentia os reflexos do acidente.Segundo a (CET), no sentido contrário da Salim, o motorista encontrava apenas uma faixa de rolamento bloqueada. Uma retroescavadeira foi solicitada para retirar a carga que se espalhou na pista. Os trabalhos iniciarão após o caminhão ser retirado do local. O acesso da pista local da Marginal Tietê sentido Lapa-Penha à Salim Farah Maluf também foi bloqueado para que a remoção do caminhão seja feita.