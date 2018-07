Caminhão tomba e interdita 2 faixas da Marginal do Tietê Um caminhão tombou no fim desta tarde na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. O acidente aconteceu na altura da Ponte do Limão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita estão interditadas. Ninguém ficou ferido. A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, registra 4,7 quilômetros de lentidão, da Otto Baumgart até a Ponte do Limão.