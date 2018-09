Caminhão tomba e interdita acesso na Marginal do Tietê Um caminhão-tanque que transportava água tombou hoje, na zona norte de São Paulo, interditando um dos acessos da Marginal do Tietê. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu pouco antes das 6 horas, no acesso da marginal para a Avenida Ordem e Progresso, no bairro do Limão, no sentido Rodovia Castelo Branco/Rodovia Ayrton Senna. Por causa do acidente, o acesso ainda estava interditado às 7h30, mas, segundo a CET, não havia problemas de trânsito. Não havia também informações sobre vítimas.