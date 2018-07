Caminhão tomba e interdita Dutra no sentido Rio Um caminhão que transportava caixas de leite tombou na manhã de hoje na rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 224 da estrada, no sentido capital fluminense. Segundo a concessionária NovaDutra, o tombamento provocou o fechamento total da pista, causando um congestionamento de mais de quatro quilômetros. Não há informação sobre feridos.