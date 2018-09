Caminhão tomba e interdita Marginal do Tietê Uma das faixas da pista expressa sentido Lapa-Penha da marginal do rio Tietê ainda estava bloqueada às 6h30 de hoje, próximo à ponte das Bandeiras, na zona norte da capital paulista, em razão de um tombamento de caminhão ocorrido às 2h30 desta madrugada. O caminhão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), transportava cerca de 100 engradados de cerveja. A causa do acidente teria sido a má acomodação da carga. O trânsito chegou a ser desviado para a pista local para que a limpeza na via expressa fosse realizada. Ninguém ficou ferido.