Caminhão tomba e interdita pista da Marginal do Tietê Um caminhão tombou na pista central da Marginal do Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, no sentido Rodovia Ayrton Senna, às 4h30, na capital paulista. Ninguém se feriu. Parte da carga que o veículo transportava caiu na pista. Às 7h30, duas faixas da via permaneciam bloqueadas na pista central, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).