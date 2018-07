Caminhão tomba e interdita pistas da Imigrantes em SP Um caminhão de bebidas tombou nesta manhã, por volta das 9h30, no quilômetro 62 da Rodovia dos Imigrantes, no acesso à rodovia SP-59, de acordo com informações da Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes. Em razão do acidente, as duas pistas da Imigrantes, no sentido litoral, estão interditadas. Uma equipe da Ecovias está no local. Não houve vítimas e o trânsito flui normalmente pelo acostamento. Não há previsão de quando as pistas serão liberadas.