Caminhão tomba e interdita Via Dutra

A Rodovia Presidente Dutra ficou totalmente interditada no início da manhã de hoje devido ao tombamento de um caminhão na região de Santa Isabel, no interior de São Paulo. A carga, ainda não divulgada, caiu na pista, bloqueando as duas faixas de rolamento no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 191. Uma das faixas foi liberada às 6h50 e não há previsão para a liberação total da via, segundo informações da concessionária Novadutra. Ninguém ficou ferido, mas o acidente causou um congestionamento de sete quilômetros, que chega até a região de Arujá. Na mesma região, um outro acidente deixou um ferido, após dois caminhões colidirem, por volta das 5 horas, no outro sentido da via. A colisão aconteceu na altura do km 183. A pista já foi liberada.